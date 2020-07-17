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Появилось видео истерики девушки из-за креветок 

Вадим Дроздов 49 минут назад
В Сочи пьяная девушка на глазах у прохожих поздним вечером устроила своему парню настоящую истерику из-за креветок. Героиня ролика настолько хотела получить морепродукты, что валялась на асфальте, материлась на парня и отказывалась уходить домой. Примерно так же ведут себя пятилетние в детских магазинах. Очевидцы происходящего сообщают, что девушка была очень сильно пьяна и в какой-то момент начала брызгать в окружающих из перцового баллончика. Развязка всего происходящего на видео уже не попала. Остается только надеяться, что никто серьезно не пострадал, а любительница креветок не уедет домой, не попробовав сочинских креветок.
Происшествия , Видео , Сочи
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