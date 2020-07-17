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100 км/ч на самокате по Можайке попали на видео 

Вадим Дроздов 25 минут назад
Очевидцы в Москве засняли, как курьер одного из сервисов по доставке еды мчал по Можайскому шоссе на электросамокате со скоростью около 100 километров в час. В самой компании такое поведение не поощряется и курьера-гонщика скорее всего ждут разбирательства и штрафы.
"Мы поддерживаем только безопасные способы передвижения курьеров во время работы и уже обратились к логистическим подрядчикам за разъяснениями по этой ситуации".
Проблема в том, что правила езды на электросамокатах, гироскутерах и прочих мобильных средствах передвижения никак не регламентированы. А эти виды транспорта уже давно стали обыденностью для городов.
Происшествия , Видео , Москва
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