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В Приморье гималайский медведь напал на человека 

ТАСС и ещё 1 24 минуты назад
В Приморье мужчина выжил после стычки с медведем
Фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
Сотрудники полиции совместно со специалистами охотнадзора Приморского края выехали в Яковлевский район, где по, предварительным данным, гималайский медведь напал на человека, для проведения поисковой операции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.
"В дежурную часть ОМВД России по Яковлевскому району Приморского края поступило сообщение диспетчера скорой помощи. В приемный покой Яковлевской центральной больницы обратился 31-летний местный житель, который пострадал в результате нападения дикого животного. В Яковлевский район для проведения поисковой операции выехала специальная группа из числа полицейских и специалистов охотнадзора", — говорится в сообщении.
В лечебное учреждение, где находится пострадавший, также выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, он пояснил, что на пасеке в окрестностях села Яковлевка гималайский медведь напал на него. Медики диагностировали потерпевшему закрытый перелом предплечья и повреждение глаза.
Сейчас пострадавший находится в больнице Владивостока, угрозы его жизни и здоровью нет. С целью профилактики несчастных случаев участковые уполномоченные полиции провели беседы с охотниками и местными жителями о недопустимости выхода в опасный участок лесного массива.
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Происшествия , Приморский Край
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