«После мощнейшего взрыва, который произошел в морском порту Бейрута, все оперативные службы приступили к ликвидации», — сказал Лебедев.

По его словам, сейчас местные власти не предоставляет точных сведений относительно погибших или раненых.

Также посольство России занимается выяснением судьбы российских граждан, находящихся на территории Ливана.

«Пока что нет абсолютной точности относительно причин произошедшего», — рассказал Лебедев.

Ранее стало известно, что взрыв в порту ливанской столицы Бейрута повредил здание посольства России. Взрывная волна повредила фасад здания.

4 августа в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. Произошедшее на видео засняли очевидцы. По их рассказам, взрывной волной снесло жилой блок неподалеку от места ЧП. По информации телеканала Al Mayadeen, в результате взрыва пострадали сотни людей. Глава службы безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим сообщил, что причиной взрыва могли стать хранившиеся там взрывчатые вещества.