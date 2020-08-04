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В посольстве России рассказали о мощном взрыве в Бейруте 

Lenta.ru и ещё 42 32 минуты назад
Советник посольства России в столице Ливана Бейруте Дмитрий Лебедев рассказал RT о ситуации в городе после мощного взрыва.

«После мощнейшего взрыва, который произошел в морском порту Бейрута, все оперативные службы приступили к ликвидации», — сказал Лебедев.

По его словам, сейчас местные власти не предоставляет точных сведений относительно погибших или раненых.
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
Также посольство России занимается выяснением судьбы российских граждан, находящихся на территории Ливана.

«Пока что нет абсолютной точности относительно причин произошедшего», — рассказал Лебедев.

Ранее стало известно, что взрыв в порту ливанской столицы Бейрута повредил здание посольства России. Взрывная волна повредила фасад здания.
4 августа в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. Произошедшее на видео засняли очевидцы. По их рассказам, взрывной волной снесло жилой блок неподалеку от места ЧП. По информации телеканала Al Mayadeen, в результате взрыва пострадали сотни людей. Глава службы безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим сообщил, что причиной взрыва могли стать хранившиеся там взрывчатые вещества.
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Комментарии
Происшествия , Африка , Видео , Катастрофы , Пожары , Дмитрий Лебедев , Бейрут , Ливан
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