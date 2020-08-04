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Мощный взрыв в Бейруте: появились новые подробности 

Вероника Полынина и ещё 44 53 минуты назад
Советник посольства России в Бейруте Дмитрий Лебедев рассказал о ситуации в городе после мощнейшего взрыва в порту.

«После мощнейшего взрыва, который произошёл в морском порту Бейрута, все оперативные службы приступили к ликвидации… В настоящий момент местная сторона не предоставляет точных сведений относительно погибших или раненых, всё это будет уточняться позднее», — рассказал Лебедев RT.

Он добавил, что российское посольство собирает сведения о россиянах, которые находятся на территории Ливана и могли пострадать при взрыве.
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
Лебедев также сообщил, что у ливанских властей нет единой версии произошедшего.

«Речь может идти о взрыве склада, где находилась пиротехника… Речь также идёт о складе, где могли храниться нитраты или какие-то сильные химические вещества. Всё это ещё требует дополнительных уточнений», — заявил он.

Ситуацию в Бейруте также прокомментировал Консул Ливана в России Родриг Эль-Хури.
Он сравнил произошедшее с ядерным взрывом и сообщил, что взрывной волной уничтожено здание МИД Ливана и повреждены городские больницы. Количество пострадавших такое, что в госпиталях не хватает мест.

«Ситуация ужасная, нам нужна любая помощь», — сказал он RT.

Как сообщал «Рамблер», в порту столицы Ливана во вторник днем прогремели два взрыва. Несколько близлежащих домов обрушились, в радиусе нескольких километров в зданиях выбило стекла. Уже известно о десяти погибших и сотнях раненых. Ведется разбор завалов, под ними могут находиться люди. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливана Мишелю Ауну. 5 августа объявлена в стране днем национального траура.
Комментарии
Происшествия , Африка , Видео , Катастрофы , Пожары , Дмитрий Лебедев , Владимир Путин , МИД , Бейрут , Ливан
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