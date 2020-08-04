Мощный взрыв в Бейруте: появились новые подробности 

Советник посольства России в Бейруте Дмитрий Лебедев рассказал о ситуации в городе после мощнейшего взрыва в порту.
«После мощнейшего взрыва, который произошёл в морском порту Бейрута, все оперативные службы приступили к ликвидации… В настоящий момент местная сторона не предоставляет точных сведений относительно погибших или раненых, всё это будет уточняться позднее», — рассказал Лебедев RT.
Он добавил, что российское посольство собирает сведения о россиянах, которые находятся на территории Ливана и могли пострадать при взрыве.
Лебедев также сообщил, что у ливанских властей нет единой версии произошедшего.
«Речь может идти о взрыве склада, где находилась пиротехника… Речь также идёт о складе, где могли храниться нитраты или какие-то сильные химические вещества. Всё это ещё требует дополнительных уточнений», — заявил он.
Ситуацию в Бейруте также прокомментировал Консул Ливана в России Родриг Эль-Хури.
Он сравнил произошедшее с ядерным взрывом и сообщил, что взрывной волной уничтожено здание МИД Ливана и повреждены городские больницы. Количество пострадавших такое, что в госпиталях не хватает мест.
«Ситуация ужасная, нам нужна любая помощь», — сказал он RT.
Как сообщал «Рамблер», в порту столицы Ливана во вторник днем прогремели два взрыва. Несколько близлежащих домов обрушились, в радиусе нескольких километров в зданиях выбило стекла. Уже известно о десяти погибших и сотнях раненых. Ведется разбор завалов, под ними могут находиться люди. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливана Мишелю Ауну. 5 августа объявлена в стране днем национального траура.