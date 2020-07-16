Жертву группового изнасилования задавили трактором

Индии 17-летнюю местную жительницу, ставшую ранее жертвой группового изнасилования, задавили трактором после того, как ее мать пожаловалась на насильников в полицию. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в среду, 15 июля, девушка вместе с матерью возвращалась домой с рынка в городе Амапур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. В какой-то момент на них наехал трактор, подмяв их тела под себя. От полученных травм обе пострадавшие скончались на месте. При этом водителю удалось скрыться с места преступления.

Как было установлено, за рулем трактора находился мужчина по имени Яшвир Раджпут (Yashveer Rajput). По словам местных полицейских, четыре года назад его отец был убит родственниками погибшей девушки, которые в настоящее время отбывают наказание в тюрьме. Несколько месяцев назад Раджпут, желая отомстить, вместе с двумя своими приятелями похитил и изнасиловал 17-летнюю индианку.

Когда мать девушки узнала о случившемся, она обратилась в полицию. После этого Раджпут, надеясь избежать уголовного преследования и продолжая мстить за смерть отца, решил убить и саму девушку, и ее мать, переехав их трактором.

В марте в Индии казнили четверых участников группового изнасилования, которое произошло в Нью-Дели в 2013 году. Молодую девушку, которая со своим другом ехала домой, жестоко изнасиловали прямо в автобусе, после чего выбросили на обочину. Она скончалась от полученных травм спустя несколько недель. Через несколько лет после этого резонансного преступления, в 2018-м, власти Индии под давлением массовых протестов приняли закон, предусматривающий смертную казнь для лиц, совершающих насилие в отношении детей младше 12 лет, и тех, кто ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Как отмечает Daily Mail, по официальным данным на 2016 год, в Индии ежегодно происходит около 40 тысяч изнасилований. При этом активисты и правозащитники считают, что в реальности цифры гораздо выше, поскольку многие жертвы боятся сообщать о пережитом насилии.