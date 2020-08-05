Адвокатов Сафронова захотели наказать

Управление Минюста по Москве направило просьбу в адвокатскую палату о том, чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности защитников журналиста Ивана Сафронова.
Причиной такого заявления стал отказ четырёх адвокатов журналиста давать подписку о неразглашении материалов дела о госизмене, сообщает РБК.
Следователь составил на каждого из (адвокатов) протокол о том, что они отказались от подписки, он был составлен с участием понятых. Обычно следствие расценивает данный документ как равноценный подписке.. Минюст, в свою очередь, обратился в адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные дела, — сообщил один из адвокатов журналиста Иван Павлов.
Жалоба из Минюста уже поступила на одного из адвокатов Дмитрия Катчева. Отмечается, что если на адвоката заведут дисциплинарное дело, то он может лишиться своего адвокатского статуса. На адвокатов Евгения Смирнова и Ивана Павлова жалоба пока не поступала.
Дмитрий Катчев подчеркнул, что давать подписку о неразглашении — это право адвоката, а не его обязанность.
Как писал NEWS.ru ранее, ФСБ РФ не связывает дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова с его журналисткой деятельностью. Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.