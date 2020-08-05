Адвокатов Сафронова захотели наказать

Следователь составил на каждого из (адвокатов) протокол о том, что они отказались от подписки, он был составлен с участием понятых. Обычно следствие расценивает данный документ как равноценный подписке.. Минюст, в свою очередь, обратился в адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные дела, — сообщил один из адвокатов журналиста Иван Павлов.