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Впустивший убийцу в детсад охранник осужден в Нарьян-Маре 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 19 1 час назад
Решена судьба впустившего убийцу в детсад охранника
Фото: РИА Новости
Охранника, впустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре, приговорили к двум с половиной годам колонии, сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).
В сообщении на сайте ведомства указывается, что «приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».
Также с него в пользу потерпевших взыскана «компенсация морального вреда в размере по 600 тыс. рублей каждому».
Свою вину охранник признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.
Напомним, осенью 2019 года мужчина зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре.
Дверь в детское учреждение ему дистанционно открыл охранник. Воспитатели пытались помешать убийце.
В убийстве заподозрили 36-летнего местного жителя Дениса Поздеева, который объяснил свои действия «голосами в голове». Известно, что он лечился от алкоголизма в диспансере, а также вел отстраненный образ жизни и был социофобом.
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Комментарии
Происшествия , Человек года , Денис Поздеев , СКР , ФСИН , Нарьян-Мар , Ненецкий Автономный Округ
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