Решена судьба впустившего убийцу в детсад охранника

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В сообщении на сайте ведомства указывается, что «приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима ».

Также с него в пользу потерпевших взыскана «компенсация морального вреда в размере по 600 тыс. рублей каждому».

Свою вину охранник признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.

Напомним, осенью 2019 года мужчина зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре.

Дверь в детское учреждение ему дистанционно открыл охранник. Воспитатели пытались помешать убийце.