Россиянку задержали за «вульва-балет» 

Художницу Дарью Апахончич задержали за исполнение «вульва-балета» напротив здания Мариинского театра в Санкт-Петербурге в поддержку обвиненной за рисунки с вагинами художницы Юлии Цветковой . Об этом сообщила юрист Варвара Михайлова в своем Telegram-канале.

Танцевальный перфоманс прошел в Петербурге в июле. Судя по опубликованным кадрам, девушки в яркой одежде и масках вышли на акцию с тряпичными вульвами на палках. Некоторые из них держали в руках транспаранты с надписью: «Моя вульва это моя вульва».

«Благодаря Юли Цветковой сотрудники полиции были вынуждены написать [в протоколе] слово "вульва"! Секс-просвет, который мы заслужили», — добавила адвокат.

Она уточнила, что Апахончич вменяют нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Другой протокол по той же статье в отношении художницы составили в связи с ее участием в акции в поддержку сестер Хачатурян 15 июля.

О том, что Цветковой предъявили обвинение в распространении порнографии из-за ее абстрактных рисунков вагины в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте», стало известно ранее. В описании сообщества говорилось, что оно создано, чтобы снять «стигму с женской физиологии». За это Цветковой грозит до шести лет лишения свободы.