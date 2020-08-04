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Россиянку задержали за «вульва-балет» 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россиянку задержали за «вульва-балет»
Фото: страница «Северо-Запад. МБХ медиа» во «ВКонтакте»
Художницу Дарью Апахончич задержали за исполнение «вульва-балета» напротив здания Мариинского театра в Санкт-Петербурге в поддержку обвиненной за рисунки с вагинами художницы Юлии Цветковой. Об этом сообщила юрист Варвара Михайлова в своем Telegram-канале.
Танцевальный перфоманс прошел в Петербурге в июле. Судя по опубликованным кадрам, девушки в яркой одежде и масках вышли на акцию с тряпичными вульвами на палках. Некоторые из них держали в руках транспаранты с надписью: «Моя вульва это моя вульва».

«Благодаря Юли Цветковой сотрудники полиции были вынуждены написать [в протоколе] слово "вульва"! Секс-просвет, который мы заслужили», — добавила адвокат.

Она уточнила, что Апахончич вменяют нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Другой протокол по той же статье в отношении художницы составили в связи с ее участием в акции в поддержку сестер Хачатурян 15 июля.
О том, что Цветковой предъявили обвинение в распространении порнографии из-за ее абстрактных рисунков вагины в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте», стало известно ранее. В описании сообщества говорилось, что оно создано, чтобы снять «стигму с женской физиологии». За это Цветковой грозит до шести лет лишения свободы.
Дела в отношении активистки начали открывать, когда она попыталась организовать фестиваль молодежного искусства. Власти объявили его «развратной заразой» из-за спектакля «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах и антимилитаристских постановок с критикой СССР. Художница также получала угрозы от гомофобного движения «Пила». В защиту художницы неоднократно устраивали пикеты и митинги. В частности, в июне россиянки массово обнажились в поддержку художницы. Девушки публиковали свои обнаженные фотографии в социальных сетях под хештегом #нюдсочетверг. Свои снимки выложила и участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. «Феминистское искусство — не порнография. Женщины со всей России раздеваются в поддержку Юлии», — написала она в посте.
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Комментарии 1
Происшествия , Надежда Толоконникова , Юлия Цветкова , Санкт-Петербург
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