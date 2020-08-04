Апокалипсис в Бейруте: в порту прогремел страшный взрыв 

По данным телеканала «Аль-Арабия», мощному взрыву предшествовал небольшой. Появился черный и белый дым. После произошел сильный второй взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.

Врыв разрушил несколько близлежащих домов, в радиусе нескольких километров в зданиях выбиты стекла.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил о большом количестве погибших и пострадавших при взрыве. Уже известно о нескольких сотнях раненых, их развозят по местным больницам. Под завалами разрушенных домов могут находиться люди.

В ликвидации последствий взрыва принимает участие армия.

По предварительной версии властей Ливана, взрыв мог произойти на складе с пиротехникой. При этом телеканал Al Hadath не исключает, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар.