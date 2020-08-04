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Апокалипсис в Бейруте: в порту прогремел страшный взрыв 

Вероника Полынина и ещё 54 32 минуты назад
В порту столицы Ливана Бейруте произошел мощный взрыв, сообщает РИА «Новости».
По данным телеканала «Аль-Арабия», мощному взрыву предшествовал небольшой. Появился черный и белый дым. После произошел сильный второй взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.
Врыв разрушил несколько близлежащих домов, в радиусе нескольких километров в зданиях выбиты стекла.
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил о большом количестве погибших и пострадавших при взрыве. Уже известно о нескольких сотнях раненых, их развозят по местным больницам. Под завалами разрушенных домов могут находиться люди.
В ликвидации последствий взрыва принимает участие армия.
По предварительной версии властей Ливана, взрыв мог произойти на складе с пиротехникой. При этом телеканал Al Hadath не исключает, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар.
Происшествия , Видео , РИА Новости , Бейрут
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