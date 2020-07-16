Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне избили гастарбайтера за переписку с их 12-летней дочерью 

Lenta.ru 35 минут назад
Россияне избили гастарбайтера за переписку с их дочерью
Фото: РИА Новости
В Новой Москве супружеская пара избила гастарбайтера, который переписывался с их 12-летней дочерью, а потом сдала в полицию. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
По данным издания, 28-летний уроженец Таджикистана, работающий на молочной ферме, познакомился в одном из гипермаркетов Троицка с девушкой, не подозревая, что ей 12 лет, и получил от нее номер телефона. После этого они стали переписываться, и об этом узнали родители девочки, отобрали у нее телефон и начали переписываться с мужчиной от ее имени.
15 июля россияне под видом дочери назначили мужчине свидание в лесополосе «Красная Пахра». Придя в указанное место, он обнаружил двоих мужчин и женщину. Они сразу же начали избивать его, угрожали ножом и пистолетом, а потом отвели в полицию, где заявили, что гастарбайтер домогался их дочери.
Мужчина написал на родителей заявление о побоях — он пожаловался, что у него все лицо в синяках и поэтому он даже не может выйти на работу. Полиция начала в его отношении проверку по статье 134 УК («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).
Ранее сообщалось, что пьяный житель Майкопа напал на 16-летнюю школьницу и попытался изнасиловать, но ему это не удалось. Тогда он задушил девушку рыболовной сетью, забрал у погибшей два телефона и смарт-браслет, и скрылся. Ему предъявили обвинение по статьям об убийстве и разбое. Суд приговорил его к пожизненному заключению.
Последние новости
Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС Бандитов из Тимофеевской ОПГ назвали исполнителями убийств по заказу Фургала Бандитов из Тимофеевской ОПГ назвали исполнителями убийств по заказу Фургала
Комментарии
Происшествия , Криминал , Москва , Таджикистан , Троицк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер описал Россию одним словом
Познер описал Россию одним словом
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
В Баку протестующие ворвались в здание парламента
В Баку протестующие ворвались в здание парламента
Авербух строит новый особняк для Арзамасовой
Авербух строит новый особняк для Арзамасовой
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение