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Двух сотрудников «Матросской тишины» поймали на взятках на 5 млн рублей 

Говорит Москва 2 часа назад
Сотрудников «Матросской тишины» поймали на взятках
Фото: РИА Новости
Эти деньги перечислили арестанты.
За незаконное вознаграждение сотрудники ФСИН приносили в СИЗО мобильные телефоны, сим-карты, алкогольные напитки, организовывали свидания.
Уголовное дело возбудили после проверки прокуратуры Москвы.
Источник ТАСС говорит, что благодаря содействию сотрудников заключённые организовали подпольный call-центр, они ежедневно обзванивали людей и обманом убеждали переводить деньги на банковские счета. По некоторым оценкам, ущерб составил несколько десятков миллионов рублей.
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Происшествия , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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