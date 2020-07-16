Сотрудников «Матросской тишины» поймали на взятках

Эти деньги перечислили арестанты.

За незаконное вознаграждение сотрудники ФСИН приносили в СИЗО мобильные телефоны, сим-карты, алкогольные напитки, организовывали свидания.

Уголовное дело возбудили после проверки прокуратуры Москвы.

Источник ТАСС говорит, что благодаря содействию сотрудников заключённые организовали подпольный call-центр, они ежедневно обзванивали людей и обманом убеждали переводить деньги на банковские счета. По некоторым оценкам, ущерб составил несколько десятков миллионов рублей.