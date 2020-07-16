Друг Сафронова оказался чешским шпионом 

Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым общался обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов , является кадровым сотрудником чешских спецслужб. Об этом ТАСС заявил инсайдер в разведывательном сообществе.

Собеседник утверждает, что Лариш в 2010—2012 годах работал в Москве корреспондентом газеты Lidove noviny, потом стал заниматься бизнесом и успел поработать в Грузии и на Украине . По словам источника, сейчас Лариш возглавляет некий Центр анализа и безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке.

«Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником», — рассказал инсайдер. Доказательством общения Лариша и Ивана Сафронова собеседник назвал фотографии в соцсетях. При этом в ТАССе подчеркнули, что не имеют официального подтверждения словам источника.

Бывшего журналиста газеты «Коммерсант» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова арестовали в Москве 7 июля. Через неделю его обвинили в государственной измене, передает «Царьград». По версии следствия, Сафронов передавал секретную информацию спецслужбам Чехии. Сам подозреваемый свою вину не признает.