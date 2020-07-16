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Стали известны детали смертельной пластической операции в Москве 

Павел Тиунов 32 минуты назад
Трагедия в клинике: стала известна личность погибшей
Фото: depositphotos.com
Пациентка частной столичной клиники пластической хирургии скончалась, когда врачи выводили ее из наркоза после операции, сообщает РЕН ТВ. По словам журналистов, в медцентре не оказалось так необходимого в тот момент профессионального реаниматолога.
Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в клинике А. А. Пенаева в Москве во время проведения липосакции скончалась 35-летняя пациентка: у нее внезапно остановилось сердце.
Россиянка умерла после пластической операции
Корреспонденты РЕН ТВ добавили, что женщина легла на стол хирурга с целью подкорректировать фигуру. Возможно она доверилась специалистам медцентра потому, что руководитель клиники Арслан Пенаев в одном из рекламных роликов указывал на скорость проведения липоскульптурирующих фигур. Хирургическое вмешательство длилось 4 часа. Операция шла вполне успешно до тех пор, пока медики не начали выводить пациентку из состояния наркоза: неожиданно у не наступила клиническая смерть. Завести сердце женщины удалось с помощью дефибриллятора. Однако через 15 минут ситуация повторилась. Вытащить её с того света во второй раз не удалось.
Журналисты отмечают, что в клинике нет профессионального реаниматолога, который мог в тот момент оказать необходимую помощь. Врачи «скорой», которых вызвали на место происшествия ничем помочь пациентке уже ничем не смогли. Столичные следователи уже завели уголовное дело. В настоящее время они разбираются в обстоятельствах трагедии.
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Происшествия , Арслан Пенаев , РЕН ТВ , Москва
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