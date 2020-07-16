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Раскрыта связь найденных в Москве суррогатных детей с иностранными чиновниками 

Lenta.ru 2 часа назад
В деле о торговле российскими детьми неожиданный поворот
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Адвокат фигурантов дела о найденных в Москве суррогатных детях раскрыл информацию об их биологических родителях. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает РИА Новости
По словам Игоря Трунова, представляющего интересы арестованных врачей, родители младенцев — высокопоставленные иностранные чиновники. Их обращение к искусственному оплодотворению может быть связано с возможными проблемами со здоровьем. Защитник считает, что востребованность такого рода медицинских услуг не является поводом для массового ареста врачей. Он полагает, что обвинения в нарушении закона о суррогатном материнстве являются не обоснованными.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали новых фигурантов дела о торговле младенцами. Таким образом в деле о найденных в квартире суррогатных младенцах уже восемь врачей. Ранее в рамках уголовного дела были задержаны и впоследствии арестованы четыре акушера-гинеколога Артур Ашитков, Юлианна Иванова, Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова. Им было предъявлено обвинение в торговле людьми, «повлекшей по неосторожности смерть».
23 июня в московской квартире на Аргуновской улице нашли пятерых кричащих младенцев. Самому младшему из них было шесть дней, самому старшему — четыре месяца. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. При обыске были обнаружены документы на усыновление двух младенцев на китайском языке.
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Происшествия , РИА Новости , Москва
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