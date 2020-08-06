Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт сравнил взрыв в Бейруте с тактическим ядерным ударом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 30 минут назад
«Если сравнить фотографии Хиросимы после 6 августа 1945 года и свежие фотографии Бейрута, можно увидеть некоторые аналогии. Подобную взрывную волну не могла вызвать ни одна из обычных, штатных бомб», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя последствия взрыва в порту Бейрута.

«По оценкам экспертов, в Бейруте взорвалось более одной килотонны в тротиловом эквиваленте. Хотя взорвалась в порту, разумеется, не ядерная бомба, но сила и радиус распространения взрывной волны напоминает взрыв небольшого тактического ядерного заряда. Характер разрушений от взрывной волны вполне сравним с Хиросимой», — сказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Обычных бомб такой силы сейчас нет, килотоннами исчисляют ядерные заряды. И грузоподъемность современных бомбардировщиков не позволяет нести бомбу в тысячу тонн. Мне вспоминается фильм 1964 года о том, как на полигоне подрывали взрывчатые вещества мощностью около тонны. Так вот взрыв на тогдашних кадрах тоже отчасти походил на ядерный», — рассказал Леонков.
Член Экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский также отметил необычность взрыва, мощность которого, по его словам, превышает возможности обычного вооружения, — даже самых крупных авиабомб весом в три или пять тонн.

«Аммиачную селитру как удобрение не так просто взорвать. Ни газовой горелкой, ни сваркой этого сделать невозможно, нужна именно детонация», — вторит Мураховский.

Он отметил, что при детонации был заметен характерный для селитры красноватый цвет. При этом эксперт не верит в информацию о том, что на складе в порту хранилось более 2500 тонн селитры.

«Там бы живого места не осталось, скорее всего, было на два порядка меньше», — считает он.

Мураховский также отметил, что разрушений в Бейруте было бы значительно больше, если бы значительную часть ударной волны не приняло на себя высокое здание портового элеватора, оказавшееся по соседству с эпицентром взрыва.
Напомним, во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошел грандиозный взрыв. Погибли более 130 человек, еще 4 тыс. были ранены. Пострадала половина ливанской столицы. Ущерб оценивается в 15 млрд долларов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Плавучая бомба из России разрушила экономику Ливана Плавучая бомба из России разрушила экономику Ливана Унесенный в море ребенок выжил благодаря советам из фильма Унесенный в море ребенок выжил благодаря советам из фильма Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Комментарии
Происшествия , Видео , СССР , Ядерное оружие , Алексей Леонков , Виктор Мураховский , Деловая газета "Взгляд" , Журнал "Арсенал отечества" , Бейрут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Патрушев назвал цель бомбардировок Японии в 1945 году
Патрушев назвал цель бомбардировок Японии в 1945 году
Плавучая бомба из России разрушила экономику Ливана
Плавучая бомба из России разрушила экономику Ливана
Молодые японцы винят в ядерных бомбардировках русских
Молодые японцы винят в ядерных бомбардировках русских
Михалкова запускает новый телепроект
Михалкова запускает новый телепроект
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Су-27 срочно подняли над Черным морем
00:22
Су-27 срочно подняли над Черным морем
Армия США
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
00:37
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
Происшествия
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
00:53
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
Происшествия
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение