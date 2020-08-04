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Пассажирку с останками мужа обнаружили в аэропорту 

ТК «Звезда» и ещё 6 1 час назад
Пассажирку с останками мужа обнаружили в аэропорту
Фото: Bundespolizei Flughafen München
Женщина с дочерью везли кости супруга из Греции, где он был похоронен еще в 2008 году, на его родину в Армению.
Сотрудники аэропорта в немецком городе Мюнхен обнаружили 74-летнюю пассажирку, перевозившую в деревянном ящике останки мужа.
Отмечается, что женщина с дочерью везли кости супруга из Греции, где он был похоронен еще в 2008 году, на его родину в Армению.
Полицейские решили, что в перевозке костей умершего нет ничего предосудительного и противоречащего законодательству, и разрешили женщинам продолжить свою миссию, пишет Bild.
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Происшествия , Bild , Мюнхен
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