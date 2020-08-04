Пассажирку с останками мужа обнаружили в аэропорту 

Женщина с дочерью везли кости супруга из Греции , где он был похоронен еще в 2008 году, на его родину в Армению

Сотрудники аэропорта в немецком городе Мюнхен обнаружили 74-летнюю пассажирку, перевозившую в деревянном ящике останки мужа.

Отмечается, что женщина с дочерью везли кости супруга из Греции, где он был похоронен еще в 2008 году, на его родину в Армению.

Полицейские решили, что в перевозке костей умершего нет ничего предосудительного и противоречащего законодательству, и разрешили женщинам продолжить свою миссию, пишет Bild.