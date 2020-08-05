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Пассажирка сдала останки мужа в багаж в аэропорту 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Пассажирка сдала останки мужа в багаж в аэропорту
Фото: Pixabay.com
Сотрудники аэропорта в Мюнхене обнаружили в багаже одной из пассажирок, которая прилетела из Греции, кости мужчины. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на заявление полиции Германии.
Выяснилось, что 74-летняя женщина пыталась перевезти останки покойного мужа в Армению. Изначально мужчина был захоронен в 2008 году рядом с греческим городом Салоники. Для того, чтобы разобраться с пожилой перевозчицей ящика с костями, пригласили медика, прокурора и сотрудника пограничного контроля.
Пенсионерка предполагала, что она вместе с дочерью вывезет останки супруга через Мюнхен и Киев на родину умершего мужчины.
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