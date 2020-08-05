Пассажирка сдала останки мужа в багаж в аэропорту 

Сотрудники аэропорта в Мюнхене обнаружили в багаже одной из пассажирок, которая прилетела из Греции , кости мужчины. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на заявление полиции Германии.

Выяснилось, что 74-летняя женщина пыталась перевезти останки покойного мужа в Армению. Изначально мужчина был захоронен в 2008 году рядом с греческим городом Салоники. Для того, чтобы разобраться с пожилой перевозчицей ящика с костями, пригласили медика, прокурора и сотрудника пограничного контроля.

Пенсионерка предполагала, что она вместе с дочерью вывезет останки супруга через Мюнхен и Киев на родину умершего мужчины.