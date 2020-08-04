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В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено в Кирове по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, посадившими подростка в багажник автомобиля, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, 21 июня около одного из домов на улице Ленинградская в городе Кирове сотрудники полиции, выходя за пределы своих должностных полномочий, поместили 15-летнего подростка в багажный отсек автомашины, после чего доставили его в отдел полиции.

"По факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ. В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в УМВД России по Кировской области, проводится служебная проверка.

"При установлении сотрудника и его вины он будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", — сказали в пресс-службе ведомства.

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Комментарии
Происшествия , СКР , Киров , Кировская Область
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