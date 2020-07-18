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В России зафиксировано 6 234 новых случая коронавируса 

Вести Подмосковья и ещё 33 57 минут назад
6 234 новых случая коронавируса зафиксировано в России
Фото: Вести Подмосковья
У 24,4% пациентов не было симптомов
За последние сутки в России подтверждено 6 234 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.
Отмечается, что новые случаи выявлены в 84 регионах. 24,4% пациентов не имели симптомов.
124 человека умерли, полностью выздоровели — 7 490 человек.
Всего на данный момент в стране выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За всё время зарегистрировано 12 247 летальных исходов, выздоровели 546 863 человека.
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Происшествия , Другое
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