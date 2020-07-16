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Мосгорсуд отклонил жалобу на арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Оставить без изменения»: Суд отказался выпустить Сафронова из-под ареста
Фото: ТАСС
Мосгорсуд отказал защите советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова в жалобе на арест, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Оставить без изменения», — объявила судья.
Лефортовский суд арестовал Сафронова 7 июля, заседание проходило в закрытом для прессы режиме. Жалобу на избранную меру пресечения Мосгорсуд рассмотрит 16 июля. По словам адвокатов, в материалах дела речь идет о секретных данных о поставках оружия на Ближний Восток и в Африку, которые Сафронов, якобы завербованный в 2012 году, передал в 2017 году чешским спецслужбам, а те передали их в США.
В «Роскосмосе» отметили, что задержание Сафронова не связано с работой в «Роскосмосе». Корпорация оказывает следствию содействие.
До прихода в «Роскосмос» Сафронов работал журналистом. Публиковался в изданиях «Коммерсантъ» и «Ведомости», специализируясь на военно-промышленной и космической тематиках.
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