«Оставить без изменения»: Суд отказался выпустить Сафронова из-под ареста

Мосгорсуд отказал защите советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова в жалобе на арест, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Оставить без изменения», — объявила судья.

Лефортовский суд арестовал Сафронова 7 июля, заседание проходило в закрытом для прессы режиме. Жалобу на избранную меру пресечения Мосгорсуд рассмотрит 16 июля. По словам адвокатов, в материалах дела речь идет о секретных данных о поставках оружия на Ближний Восток и в Африку, которые Сафронов, якобы завербованный в 2012 году, передал в 2017 году чешским спецслужбам, а те передали их в США.

В «Роскосмосе» отметили, что задержание Сафронова не связано с работой в «Роскосмосе». Корпорация оказывает следствию содействие.

До прихода в «Роскосмос» Сафронов работал журналистом. Публиковался в изданиях «Коммерсантъ» и «Ведомости», специализируясь на военно-промышленной и космической тематиках.