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Вертолет Robinson совершил жесткую посадку на горе Белуха в Республике Алтай 

ТАСС и ещё 14 42 минуты назад
Вертолет совершил жесткую посадку на горе в Алтае
Фото: flickr
Вертолет Robinson совершил жесткую посадку на горе Белуха в Республике Алтай. В результате посадки никто не пострадал, проводится проверка, говорится в сообщении Западно-Сибирского СК на транспорте.

"Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Предварительно установлено, что 4 августа 2020 года около 17:00 по местному времени (13:00 мск) воздушное судно Robinson с пилотом и пассажиром на борту совершило жесткую посадку на горе Белуха Республики Алтай. При посадке никто не пострадал", — говорится в сообщении.

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Происшествия , СКР , Республика Алтай
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