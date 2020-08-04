Вертолет совершил жесткую посадку на горе в Алтае

"Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Предварительно установлено, что 4 августа 2020 года около 17:00 по местному времени (13:00 мск) воздушное судно Robinson с пилотом и пассажиром на борту совершило жесткую посадку на горе Белуха Республики Алтай. При посадке никто не пострадал", — говорится в сообщении.