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Отказавшегося дать подписку о неразглашении адвоката удалили из процесса по делу Сафронова 

ТАСС 1 час назад
Адвоката удалили из процесса по делу Сафронова
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд в четверг удалил из процесса по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова адвоката Данила Никифорова, отказавшегося давать подписку о неразглашении гостайны. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.
"Адвокат Никифоров отказался давать подписку о неразглашении гостайны в связи с предоставлением следователем новых доказательств по делу, после чего он был удален из процесса", — сказал Павлов.
Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты на заключение Сафронова под стражу.
По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Следователь ФСБ заявил, что это дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова, но защита придерживается другого мнения.
Сафронов до мая 2019 года работал в газете "Коммерсантъ", с июля того же года — в "Ведомостях", 18 мая 2020 года стал советником главы Роскосмоса. Он был задержан и арестован 7 июля, в отношении него возбуждено дело о государственной измене. Вину он не признает.
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Комментарии
Происшествия , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , Мосгорсуд , Ведомости , Газета "Коммерсантъ"
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