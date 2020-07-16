Адвоката удалили из процесса по делу Сафронова

Мосгорсуд в четверг удалил из процесса по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова адвоката Данила Никифорова, отказавшегося давать подписку о неразглашении гостайны. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

"Адвокат Никифоров отказался давать подписку о неразглашении гостайны в связи с предоставлением следователем новых доказательств по делу, после чего он был удален из процесса", — сказал Павлов.

Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты на заключение Сафронова под стражу.

По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Следователь ФСБ заявил, что это дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова, но защита придерживается другого мнения.

Сафронов до мая 2019 года работал в газете "Коммерсантъ", с июля того же года — в "Ведомостях", 18 мая 2020 года стал советником главы Роскосмоса. Он был задержан и арестован 7 июля, в отношении него возбуждено дело о государственной измене. Вину он не признает.