На российского судью завели дело из-за прудов с рыбой

Основанием для расследования стали материалы ФСБ
. По версии следствия, в 2011 году судья за взятку в два миллиона рублей от знакомого вынес решение в его пользу. Речь шла о признании за ним права собственности на 67 объектов, ранее принадлежавших ликвидированному рыболовному хозяйству. Среди них комплекс прудов с постройками и обводными каналами в Темрюкском районе. Судья воспользовался для вынесения своего решения подложным договором купли-продажи, зная, что в 2009 году арбитражный суд отказал компании его знакомого в регистрации права собственности на эти объекты недвижимости.