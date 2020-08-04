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В Чувашии двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Двухлетний ребенок разбился насмерть в городе РФ
Фото: РИА Новости
Двухлетний мальчик разбился, выпав из окна квартиры на восьмом этаже в чувашском городе Канаше, сообщает региональное следственное управления СК РФ.
По предварительным данным, вечером в понедельник в Канаше двухлетний ребенок, оставшись в комнате без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал из окна восьмого этажа. От полученных травм он скончался в реанимации через непродолжительный промежуток времени.

"Следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Прокуратура Чувашии также проводит проверку, в ходе которой "будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности родителей и иных лиц, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире".
"Кроме того, прокуратура Чувашии разрабатывает комплекс мер, направленных на предупреждение несчастных случаев, в которых гибнут дети… К работе будут привлечены и иные государственные органы", — отмечается в сообщении.
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Комментарии
Происшествия , СКР , Канаш , Чувашская Республика
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