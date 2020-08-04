Двухлетний ребенок разбился насмерть в городе РФ

По предварительным данным, вечером в понедельник в Канаше двухлетний ребенок, оставшись в комнате без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал из окна восьмого этажа. От полученных травм он скончался в реанимации через непродолжительный промежуток времени.

"Следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Прокуратура Чувашии также проводит проверку, в ходе которой "будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности родителей и иных лиц, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире".

"Кроме того, прокуратура Чувашии разрабатывает комплекс мер, направленных на предупреждение несчастных случаев, в которых гибнут дети… К работе будут привлечены и иные государственные органы", — отмечается в сообщении.