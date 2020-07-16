Генерал СВР передал ФСБ данные о госизмене Сафронова 

ФСБ получила сведения о госизмене советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова от генерала Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, передает «Интерфакс».

По его словам, информация о передаче Сафроновым Чехии секретных сведений поступила ФСБ в сообщении, подписанном генералом СВР, чья фамилия не называется в материалах уголовного дела.

Расследованием занимаются десять следователей ФСБ, добавил Павлов.

Мосгорсуд в закрытом режиме рассматривает в четверг, 16 июля, апелляционные жалобы на арест Сафронова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Ранее 16 июля сообщалось, что Сафронов резко похудел за неделю пребывания в СИЗО «Лефортово». Он потерял пять килограммов.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. По данным ФСБ, его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он из корыстных побуждений собрал и передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну.