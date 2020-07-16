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Генерал СВР передал ФСБ данные о госизмене Сафронова 

Lenta.ru 1 час назад
Генерал СВР передал ФСБ данные о госизмене Сафронова
Фото: ТАСС
ФСБ получила сведения о госизмене советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова от генерала Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, передает «Интерфакс».
По его словам, информация о передаче Сафроновым Чехии секретных сведений поступила ФСБ в сообщении, подписанном генералом СВР, чья фамилия не называется в материалах уголовного дела.
Расследованием занимаются десять следователей ФСБ, добавил Павлов.
Мосгорсуд в закрытом режиме рассматривает в четверг, 16 июля, апелляционные жалобы на арест Сафронова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Ранее 16 июля сообщалось, что Сафронов резко похудел за неделю пребывания в СИЗО «Лефортово». Он потерял пять килограммов.
Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. По данным ФСБ, его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он из корыстных побуждений собрал и передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну.
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