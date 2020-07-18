На митинг в поддержку Фургала вышли 10 тысяч человек

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Сергея Фургала в Несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Хабаровске собрал в субботу до 10 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэрии города.

"Сегодня в Хабаровске состоялся очередной несанкционированный митинг. В самом начале на него вышли до 10 тыс. человек, это на 30% меньше, чем в прошлые выходные. Участники акции вновь прошлись по центральным улицам города, выкрикивая лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала", — говорится в сообщении.

Отмечается, что митинг напротив здания правительства Хабаровского края и шествие по городским улицам прошли спокойно, полицейские не вмешивались в происходящее и не задерживали митингующих. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов раздавали всем участникам митинга защитные медицинские маски в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией.

В субботу на протяжении всего дня в городе отмечалась очень жаркая погода. Температура воздуха в Хабаровске достигла отметки плюс 35 градусов. По информации от регионального Минздрава, медицинская помощь из-за жары понадобилась примерно 10 людям.

Несанкционированные акции из-за ареста Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.