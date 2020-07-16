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Женщина умерла после операции по липосакции в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 48 минут назад
В московской клинике скоропостижно скончалась пациентка
Фото: РИА Новости
Следователи выясняют причины гибели женщины после операции по липосакции в одном из медицинских центров на севере Москвы, сообщила старший помощник ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
Иванова сообщила, что «по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка», передает РИА «Новости».
По предварительным данным, женщина 1985 года рождения обратилась в частную медклинику, чтобы сделать липосакцию, однако после процедуры она умерла в операционном отделении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти».
Как сообщил источник в правоохранительных органах, у женщины остановилось сердце, когда врачи начали выводить ее из-под наркоза.
Ранее в Москве 31-летняя женщина умерла после операции по увеличению груди.
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