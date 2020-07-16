Фургал высказался об акциях в свою поддержку

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство, этапирован в Москву и заключен под стражу. Он не признал вину. Некоторое время назад в Хабаровском крае начались массовые акции в поддержку Фургала.

«Таких выступлений (он. — Прим. ред.) не одобряет», — заявил сегодня Кожемякин.

Также адвокат подчеркнул, что Фургал не имеет никакого отношения к митингам, на которые собираются жители Хабаровска.