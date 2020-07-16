Фургал высказался об акциях в свою поддержку

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не одобряет митинги в свою поддержку. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его адвокат Борис Кожемякин.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство, этапирован в Москву и заключен под стражу. Он не признал вину. Некоторое время назад в Хабаровском крае начались массовые акции в поддержку Фургала.
«Таких выступлений (он. — Прим. ред.) не одобряет», — заявил сегодня Кожемякин.
Также адвокат подчеркнул, что Фургал не имеет никакого отношения к митингам, на которые собираются жители Хабаровска.
Позавчера пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать эпидемиологических последствий от акций, подобных тем, что проходят в поддержку Фургала. Тогда же член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева заявила, что Фургал ничего не знает об этих митингах, потому что в следственном изоляторе не работает телевизор, а членам ОНК запретили сообщать ему о них.