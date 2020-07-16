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Суд признал арест Фургала законным 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Суд признал арест Фургала законным
Фото: ТАСС
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
«Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения», — огласил решение судья, отклонив апелляционную жалобу адвоката Фургала, который просил освободить его из СИЗО.
Заседание прошло в закрытом режиме, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».
Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.
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Происшествия , Сергей Кузнецов , Дмитрий Козлов , Сергей Фургал , СИЗО "Лефортово" , Мосгорсуд , ЛДПР , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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