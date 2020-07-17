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В США казнят ожидавшего смерти 27 лет убийцу 

Lenta.ru и ещё 2 58 минут назад
В США казнят ожидавшего смерти 27 лет убийцу
Фото: AP
В США казнят застрелившего пятерых человек преступника. Он ожидал высшей меры 27 лет, передает Fox News.
Речь идет о 52-летнем Дастине Ли Хонкене (Dustin Lee Honken), который был приговорен к смертной казни в 1993 году. Его называют амфетаминовым вором в законе: Хонкен занимался незаконным оборотом наркотиков. Отмечается, что он убил свидетелей своих преступлений, в число которых вошли не только взрослые, но и детей. Его казнят с помощью смертельной инъекции.
Это третья казнь на федеральном уровне, которую собираются провести спустя 17 лет перерыва. 16 июля Верховный суд США постановил применить высшую меру наказания к Уэсли Ира Пурки (Wesley Ira Purkey), который жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю. До этого, 14 июля, прошла самая первая за 17 лет федеральная казнь в отношении Даниэля Льюиса Ли, признанного виновным в убийстве семьи из трех человек.
В 1976 году Верховный суд США восстановил применение смертной казни. С того времени в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных, однако из них только трое — федеральные преступники, остальные случаи относились к решению местных властей. В федеральных тюрьмах содержатся около 60 приговоренных к высшей мере наказания.
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Происшествия , Fox News , США
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