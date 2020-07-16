СК просит арестовать еще 4 акушеров по делу о торговле детьми

В Басманный суд столицы поступили материалы по ходатайству следователя заключении под стражу четырех фигурантов дела о торговле людьми, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

Емашев Р. В., Мельников В. С., Анисимов К. В. обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Торговля людьми», а также в подготовке к торговле людьми, и Блинова Т. С. — в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 127.1 УК РФ «Торговля людьми».