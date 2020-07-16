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Россиянка убила любовника дочери из-за маленькой зарплаты 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянка убила любовника дочери из-за маленькой зарплаты
Фото: РИА Новости
Жительница Сахалинской области убила любовника дочери, потому что тот зарабатывал слишком мало денег. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета (СК) России.
3 марта в одной из квартир дома №1 по Артемовской улице в селе Горнозаводске Невельского района Сахалинской области ранее судимая 55-летняя женщина распивала алкогольные напитки с 42-летним сожителем дочери.
В определенный момент между ними возник конфликт. Его причиной стало то, что, по мнению женщины, мужчина зарабатывал мало денег. В ходе конфликта женщина нанесла мужчине один удар кухонным ножом в область грудной клетки, в результате чего тот скончался.
Некоторое время спустя его тело было обнаружено. Холмский межрайонный следственный отдел СК по Сахалинской области возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство». Вчера в СК сообщили, что Невельский городской суд признал женщину виновной и приговорил к лишению свободы на семь лет в исправительной колонии общего режима.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», пресс-служба управления СК по Свердловской области рассказала о завершении расследования уголовного дела в отношении жителя Екатеринбурга, который поджег работодателя за то, что тот не отпустил его домой пораньше.
Комментарии 1
Происшествия , СКР , ФСИН , Сахалинская Область
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