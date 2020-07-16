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В Турции при крушении самолета-разведчика погибли семь человек 

Rambler News Service 1 час назад
При крушении самолета-разведчика в Турции погибли 7 человек
Фото: Reuters
В турецкой провинции Ван потерпел крушение самолет-разведчик, в результате происшествия погибли семь сотрудников службы безопасности, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу.
По словам Сойлу, самолет потерпел крушение на высоте 2,2 км на горе Артос.
«Наша команда проинформировала, что мы потеряли семерых героев, среди которых два пилота», — приводит агентство слова Сойлу.
Он отметил, что самолет поднялся в воздух из аэропорта Ван Ферит Меленв 18:35 по местному времени (совпадает с московским), а в последний раз пилоты выходили на связь в 22:32. В 22:45 самолет пропал с радаров, и связь с ним была прервана.
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Происшествия , Турция
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