Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские изнасиловали женщину и попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Еще в прошлом году в Екатеринбурге трое полицейских задержали гражданку Казахстана и поместили ее в служебный УАЗ. В автомобиле представители закона изнасиловали женщину. В случае сопротивления они угрожали отвезти ее в отделение полиции и устроить групповое изнасилование. 15 июля над полицейскими состоялся суд. Они получили наказание от 6 до 6,5 лет в колонии общего режима. Всего в ходе рассмотрения этого дела наказание понесли 17 сотрудников полиции. В том числе были уволены со своих должностей трое непосредственных руководителей осужденных. Еще трое понижены в должности. 8 сотрудников предупреждены о неполном служебном соответствии.
Происшествия , Видео , ФСИН , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Девятый вал фекалий»: что не так с курортами Крыма
«Девятый вал фекалий»: что не так с курортами Крыма
«Похоже на начало арабской весны»
«Похоже на начало арабской весны»
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
США обратились к России за поддержкой
США обратились к России за поддержкой
Видео
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
00:59
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение