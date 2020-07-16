Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео

Еще в прошлом году в Екатеринбурге трое полицейских задержали гражданку Казахстана и поместили ее в служебный УАЗ. В автомобиле представители закона изнасиловали женщину. В случае сопротивления они угрожали отвезти ее в отделение полиции и устроить групповое изнасилование. 15 июля над полицейскими состоялся суд. Они получили наказание от 6 до 6,5 лет в колонии общего режима. Всего в ходе рассмотрения этого дела наказание понесли 17 сотрудников полиции. В том числе были уволены со своих должностей трое непосредственных руководителей осужденных. Еще трое понижены в должности. 8 сотрудников предупреждены о неполном служебном соответствии.
Полицейские изнасиловали женщину и попали на видео
Происшествия , Видео , ФСИН , Екатеринбург
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