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В Москве женщина скончалась в частной клинике во время липосакции 

Газета.Ru 6 минут назад
Женщина скончалась в частной клинике во время липосакции
Фото: РИА Новости
В Москве во время операции по удалению жировых отложений в частной клинике скончалась 35-летняя женщина, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, операция длилась 4-5 часов, после чего состояние пациентки резко ухудшилось. Врачи пытались вернуть женщину к жизни с помощью дефибрилляторов, однако она скончалась еще до приезда скорой помощи.
Известно, что в самой клинике не нашлось специалистов, способных провести реанимацию.
В настоящее время в учреждении работают специалисты СК. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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