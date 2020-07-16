Женщина скончалась в частной клинике во время липосакции

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Москве во время операции по удалению жировых отложений в частной клинике скончалась 35-летняя женщина, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, операция длилась 4-5 часов, после чего состояние пациентки резко ухудшилось. Врачи пытались вернуть женщину к жизни с помощью дефибрилляторов, однако она скончалась еще до приезда скорой помощи.

Известно, что в самой клинике не нашлось специалистов, способных провести реанимацию.

В настоящее время в учреждении работают специалисты СК. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.