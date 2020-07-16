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Россиянка захотела удалить лишний жир и умерла 

Алиса Селезнёва и ещё 1 49 минут назад
Россиянка захотела удалить лишний жир и умерла
Фото: РИА Новости
Женщина умерла во время процедуры липосакции в одной из частных клиник Москвы. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
По информации телеканала, 35-летняя женщина скончалась на операционном столе во время процедуры по удалению жировых отложений. При этом в клинике не оказалось специалистов, способных провести реанимацию.
«Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали ее смерть», — говорится в статье.
Издание отметило, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти женщины, а точную причину установит судмедэкспертиза.
«Рамблер» писал, что ранее умерла пластический хирург Алена Верди, которую окрестили «Доктором Франкенштейном» за уродование своих клиентов. Причиной ее смерти, по данным СМИ, стал инсульт.
Происшествия , Другое , МВД , Москва
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