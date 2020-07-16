Россиянка захотела удалить лишний жир и умерла 

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Женщина умерла во время процедуры липосакции в одной из частных клиник Москвы . Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По информации телеканала, 35-летняя женщина скончалась на операционном столе во время процедуры по удалению жировых отложений. При этом в клинике не оказалось специалистов, способных провести реанимацию.

«Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали ее смерть», — говорится в статье.

Издание отметило, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти женщины, а точную причину установит судмедэкспертиза.

«Рамблер» писал, что ранее умерла пластический хирург Алена Верди, которую окрестили «Доктором Франкенштейном» за уродование своих клиентов. Причиной ее смерти, по данным СМИ, стал инсульт.