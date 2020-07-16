В России за сутки потушили 112 лесных пожаров 

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Российские спасатели за прошедшие сутки потушили 112 лесных пожаров на площади более 3,3 тыс. гектаров, передает РИА "Новости" сообщение Авиалесоохраны РФ

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки (15 июля) в России ликвидировано 112 лесных пожаров на площади 3 326 гектаров", — говорится в сообщении ведомства.

По данным спасателей, к окончанию прошедшего дня в России действовали 197 пожаров на площади более 43,2 тыс. гектаров леса. Наибольшая их площадь зафиксирована в Амурской области — более 14 тыс. гектаров.

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