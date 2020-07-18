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СМИ: третья за неделю казнь прошла в США 

Газета.Ru и ещё 7 17 минут назад
Третья за неделю казнь прошла в США
Фото: газета.ру
В США федеральные власти провели третью за неделю казнь преступника. Об этом сообщает Des Moines Register.
Проведенные властями казни стали первыми на федеральном уровне спустя 17 лет.
К казни через повешение был приговорен 52-летний Дастин Хонкен. Он был обвинен в создании наркотической сети на территории штата Айова, а также в убийстве пяти человек, из которых двое — несовершеннолетние.
Ранее Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции о временном моратории на казни. На данный момент в федеральных тюрьмах США находятся около 60 человек, приговоренных к смерти за особо тяжкие преступления.
Последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.
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Происшествия , В мире , Криминал , США
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