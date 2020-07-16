Иркутской области перед судом предстанет 52-летний Павел Шувалов , известный как Тулунский маньяк. На протяжении почти 30 лет — с 1991 года по январь 2019-го — он насиловал случайных женщин, самой младшей из которых было всего 13 лет. Двух из них он убил. Все пострадавшие от действий Шувалова отмечали его приметы: усы, большой вес и запах солярки от одежды. Следователи, пытавшиеся поймать Тулунского маньяка, проверили тысячи мужчин, но насильник в итоге сам попал к ним в руки: его подвела уверенность в том, что он неуловим. Корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин выяснил подробности громкого дела и лично встретился в СИЗО с Тулунским маньяком.

Тулун — город в 400 километрах северо-западнее Иркутска с населением около 40 тысяч человек. Несмотря на удаленность, город достаточно богат: в его окрестностях еще до революции нашли богатые запасы разного угля, которые активно разрабатываются с начала XX века.

Поэтому в Тулун ведет хорошая дорога, туда проложена железнодорожная ветка с большой пропускной способностью, а также несколько линий электропередач. Большинство жителей Тулуна работает на угольных разрезах.

В новогоднюю ночь на 1 января 2019 года в городе подралась группа молодежи. Сотрудники полиции задержали всех участников драки и стали искать свидетелей. Рано утром 5 января в квартиру безработного бульдозериста Павла Шувалова и его жены, завуча местной школы, пришел участковый.

Он попросил хозяина пройти в отдел полиции и рассказать о драке. Шувалов согласился, рассказал оперативнику, что «не видел практически ничего — просто мимо проходил», расписался в протоколе и вернулся домой.

Но шариковую ручку, которой расписывался Шувалов, никто не трогал ни до него, ни после — она была специально обработана. Как только мужчина вышел из отдела полиции, ручку изъяли эксперты — и вскоре из Иркутска в Тулун выехал оперативник.

К вечеру того же дня эксперты получили ответ: генетический материал на ручке полностью соответствует генетическому материалу неизвестного, который с 1991 года нападал на молодых женщин и девушек в Тулуне и насиловал их.

Утром 11 января 2019 года 51-летний Павел Шувалов был задержан. У него вновь взяли эпителий, и повторная, уже официально назначенная экспертиза, подтвердила первоначальный вывод: Тулунский маньяк пойман. На следующий день Шувалов был арестован и до сих пор находится в СИЗО.

О том, что в Тулуне появился маньяк, говорили давно. Однако долгое время дела об изнасилованиях в одно не объединяли — считалось, что преступления совершают разные мужчины.

Но способ действий у преступника был один: мужчина нападал на женщину сзади, сгибом левой руки зажимал ей горло, правой рукой приставлял нож — и вел или в заброшенное здание, или в кусты. Преступления совершались либо рано утром, либо поздно вечером.

Вода унесла архив заявлений об изнасилованиях 90-х годов, которые потерпевшие уже уехали из города, поэтому многое пришлось восстанавливать по крупицам.

Описания нападавшего у потерпевших немного разнились, но все отмечали исходивший от него сильный запах солярки. К тому же все нападения совершались в радиусе трех километров, внутри которого (ближе к северному краю) был вокзал, а почти в середине — автобусная остановка.

Сейчас известно, что Тулунский маньяк начал насиловать в 1991 году, сразу после возвращения из армии и зоны. Параллельно у него развивался бурный роман с будущей супругой: они познакомились в 1991 году, через несколько месяцев расписались, а через 11 месяцев после свадьбы, в марте 1992 года у них родился первенец. Второй сын родился три года спустя — в 1995 году.

Павел Шувалов родился в 1968 году в городе Новогродинск Нижнеудинского района Иркутской области. Когда он был еще маленьким, семья переехала в Тулун.

Павла пытались отправить в школу в шесть лет, но он не мог спокойно сидеть на уроках, и родителей попросили привести ребенка через год.

Учился Шувалов средне, часто проявлял агрессию, а в восьмом классе был задержан за кражу и отправлен на три года в воспитательную колонию. Там он получил специальность токаря, и, недолго поработав на железной дороге после освобождения, в декабре 1987 года был призван в армию, в стройбат. Служил в закрытом тогда городе Томск-7.

Но и там «живость характера» не давала Павлу спокойной жизни: уже в августе 1988 года он вновь был осужден за кражу на два года лишения свободы. Это было необычно для Советской армии: чтобы стройбатовца, прослужившего менее года, за кражу отправили не в дисбат, а на зону, надо было совершить что-то особенное.

В 1993 году Шувалов устроился на Тулунский угольный разрез бульдозеристом и проработал там до 2014 года. Начальство его вспомнило с трудом — ничем не запоминающийся молчаливый работник, иногда бухтевший не по делу и постоянно требовавший повышения зарплаты — любовь Павла к деньгам отмечают все. А еще Шувалова на разрезе запомнили из-за большого количества больничных листов.

В Тулуне семья Шувалова жила на улице Белова, причем его дом находился всего в 300 метрах от дачи — это особенность городов с большим частным сектором. При обысках по обоим адресам следователи изъяли 23 ножа.

А еще у Шувалова была взаимная любовь с алкоголем. Его единственный приятель Василий говорит, что выпивали они два-три раза в неделю по литру водки на двоих, но соседи говорят, что пил Паша каждый день, а по праздникам — больше.

Шувалов быстро растолстел: при росте в 175 сантиметров он весил около 150 килограммов, и все, кто его знал, вспоминают его висящий бурдюком живот и малоподвижность.

Даже когда в городе заговорили о маньяке, когда стали появляться портреты подозреваемого, никто из знакомых не подумал на Шувалова. «Мы смеялись над его [Шувалова] единственным другом-собутыльником Васей — он больше был похож на фоторобот, чем Паша», — говорит сосед обвиняемого Алексей.

По словам Алексея, четыре года назад во время очередного застолья речь зашла о Тулунском маньяке — и Шувалов впервые за многие годы принял оживленное участие в дискуссии, произнеся необычно длинную речь. Его слова покоробили Алексея, но он все же не заподозрил неладного.

Первые жертвы Тулунского маньяка появились в 1991 году — когда Шувалов только вернулся из армии и как раз познакомился с будущей женой. Как выяснится почти три десятка лет спустя, это никак не сказалась на его деятельности. Первое время нападения были редкими, потом стали учащаться.

В 2014 году новый руководитель Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Иркутской области Андрей Бунев просматривал нераскрытые уголовные дела прошлых лет. Бунев два десятка лет работал следователем в Красноярском крае, расследовал и направил в суд, среди прочего, больше 35 дел по серийным убийцам — таким, где число жертв превышало десять человек.

Расследование поручили Евгению Карчевскому — подполковнику юстиции, следователю по особо важным делам СУ СКР по Иркутской области. По словам Карчевского, следователи стали анализировать материалы и отобрали 33 уголовных дела, имеющих схожие признаки. Начали работать, собирая результаты экспертиз и формируя круг подозреваемых.

Формально все уголовные дела были объединены в одно 11 января 2018 года. В то же время была сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли те же сотрудники МВД и СКР, что расследовали деятельность Ангарского маньяка Михаила Попкова — самого массового серийного убийцы в истории России.

3 января 2019 года Шувалов на своей Mazda MPV поехал в город и возле рынка заметил девушку. Чем она ему приглянулась — неясно, но он, припарковав машину возле гостиницы, пошел за ней. На пешеходном мосту через речку Ия догнал, захватил локтем, приставил нож, отвел в сторону торговых ларьков на площади и там в кустах изнасиловал.

А затем, расслабленный, встал — и тут девушка вскочила и побежала: она боялась, что маньяк ее убьет. Шувалов погнался за ней, но жертва нырнула в щель между двумя ларьками, а насильник просто не смог туда протиснуться из-за большого живота.

Тогда он вернулся к машине и уехал. Тулунский маньяк не знал, что на гостинице установлены камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали номер его машины. А девушка сразу же пошла в полицию, оттуда ее отправили к экспертам. В распоряжении следствия оказался свежий биологический материал.

Из материалов уголовного дела — показания обвиняемого Павла Шувалова:

«В октябре 2008 года я завел девушку в подтрибунные помещения стадиона в поселке Стекольный, где положил на землю и изнасиловал. После того как я кончил, девушка встала и начала вести себя агрессивно — пыталась меня ударить, стала кричать и звать на помощь. В подвале было темно: я ее не видел, и она меня, скорее всего, тоже.

Я в тот день с работы поехал, не переодевшись, только куртку поверх спецовки накинул, а в нагрудном кармане спецовки у меня случайно оказался складной ножик. Я его достал и стал перед собой махать, отступая назад, к дверному проему. И сказал, чтобы она заткнулась, а то хуже будет.

После этих слов она замолчала, а я ушел. Убивать намерения не имел, да и ножиком просто махал — если и задел ее, то только случайно».

Но эти показания противоречат фактам: удары ножом по телу погибшей наносилась перпендикулярно телу — три спереди в грудь и в живот, один — под лопатку и один — в шею. Причем непосредственно перед смертью девушку несколько раз ударили кулаком по голове, чтобы лишить воли к сопротивлению.

Аналогичная ситуация и со вторым убийством: Шувалов утверждает, что жертва начала шуметь, и он просто слегка одной рукой сжал ей горло, но эксперты утверждают, что девушку душили двумя руками не менее двух-трех минут. На горле жертвы остались характерные синяки от пальцев.

После изнасилования маньяк снимал с жертвы все мало-мальски ценное: золотые сережки, кольца, часы, цепочки. Добычу он сдавал скупщикам на рынках Тулуна. Именно поэтому, кстати, местные убеждены, что семья Шувалова не могла не знать о его преступной деятельности. Говоря об этом, сосед маньяка Алексей зло машет рукой и матерится.

Ученые-криминологи говорят, что серийные преступники постоянно совершенствуют характер своих действий с учетом полученного опыта. Шувалов все годы действовал абсолютно одинаково. «Он не совершенствовался — ни в жизни, ни в преступной деятельности», — говорит Евгений Карчевский, следователь по особо важным делам.

Генерал-майор объясняет это так: в 90-е из-за социально-экономической обстановки интерес к результатам служебно-оперативной деятельности снижался. А в начале нулевых следователи просто не успевали отрабатывать все дела: тогда в Иркутской области каждый год регистрировалось 1200-1500 убийств. Но это лишь одна бросающаяся в глаза причина. На деле таких причин было множество.

Но дело не только в проколах правоохранителей. По словам потерпевших, Тулунского маньяка несколько раз узнавали его жертвы — и каждый раз поднимали крик. Но никто не реагировал на это.

Из материалов уголовного дела — показания потерпевшей Натальи Игнатовой (имя изменено):

«Я была изнасилована в 2004 году, сразу обратилась в милицию, и уголовное дело возбудили. А в конце осени 2006-го или 2007 года я ехала из техникума домой в автобусе — и рядом со мной сел тот самый мужчина, который надо мной надругался. Я, собственно, сначала почувствовала этот запах, а потом только на него взглянула — и сразу узнала. К тому же он был в той же самой одежде.

Я стала кричать, что это маньяк, но ни один человек в автобусе не среагировал. Вообще никак. На следующей остановке я выскочила — и домой шла пешком. Плакала всю дорогу».

Уже после задержания Шувалова, при проведении следственных действий, одна из потерпевших привела следственно-оперативную группу на место преступления — в 2010 году маньяк напал на нее недалеко от торгового центра «Радуга» и изнасиловал в кустах около калитки соседей, метрах в 200 от ее собственного дома.

Во время следственных действий выяснилось, что хозяйка дома передвинула забор ближе к улице, и место происшествия оказалось внутри домовладения. Увидев у калитки следователя и потерпевшую, женщина устроила скандал и вызвала полицию, требуя убрать «этих людей» от ее двери.

Никакие увещевания на нее не действовали, работа по расследованию уголовного дела в тот день была сорвана. И это самое удивительное в деле Тулунского маньяка — равнодушие, которое окружало насильника и его жертв.

Эксперты, которые исследовали Шувалова после задержания, признали его абсолютно вменяемым, но выявили психическое расстройство — раптофилию. Суть ее в том, что мужчина может возбудиться только тогда, когда женщина испугана и молит о пощаде.

По данным следствия, несколько жертв Павла Шувалова до встречи с ним вообще не имели сексуального опыта. Как отмечает подполковник Карчевский, к счастью, сегодня все жертвы Тулунского маньяка психически здоровы: ни одна не сошла с ума, почти все вышли замуж за нормальных мужчин, родили детей.

Но все потерпевшие во время следственных действий срывались в истерику. И каждая, несмотря на годы, прошедшие после преступления, точно помнит мелкие детали случившегося — от действий до запаха насильника. Именно поэтому Павла Шувалова удалось изобличить.

— Юридически я несудим, так что говорить об этом не буду, — говорит Тулунский маньяк в беседе с корреспондентом «Ленты.ру». — И вообще — ничего о преступлениях рассказывать не хочу до тех пор, пока не будет приговора суда. Вину свою признаю частично. Меня и так на всю страну беспричинно опозорили. А еще не доказано, что я что-то делал…

В СИЗО Шувалов сильно похудел — теперь он весит чуть больше 100 килограммов. Исчезло брюхо, которое помешало ему протиснуться за последней жертвой, он выглядит гораздо лучше, чем даже во время следственных действий. Но разговаривает неохотно да и, откровенно говоря, плохо.

Русский язык у обвиняемого бедный, фразы односложные, часто заканчивающиеся на полуслове. «Читать я не читаю. Голова и так забита — ничего в нее не лезет лишнего. И не надо», — объясняет он. Правда, 23 ножам, найденным при обыске в его квартире, Шувалов пытается найти объяснение.

Арестант признается, что в Тулуне прожил всю жизнь и хорошо в нем ориентируется — «местный же, с юности здесь ходил». Но потом соображает, что сказал лишнего, и резко уточняет: «Но все зауголья знать не знал, конечно». И смотрит победителем — мол, выкрутился.

На вопрос о ежегодных поездках на курорты Шувалов говорит: клевета, никуда не ездил. А про похищенные золотые украшения говорить просто отказывается. Тулунский маньяк очень недоволен тем, что о его преступлениях вообще заговорили.

О своей семье Шувалов говорить отказывается — якобы опасается за ее безопасность. Его жена — завуч местной школы, у них двое взрослых сыновей, оба получили высшее образование, оба занимают неплохие должности. Приговор отца может здорово испортить им жизнь: их работа связана с секретностью, а судимые родственники создают серьезные проблемы.

Тем не менее и жена, и сыновья (они живут в других городах) не забывают отца, носят ему передачи — в основном любимое маньяком сладкое: шоколадки, газировку и пряники.

Мы сидим в комнате для следственных действий СИЗО-1 УФСИН по Иркутской области, нас разделяет решетка. Шувалов бодрится, но взгляд у него затравленный: он пытается найти выход и не может. Эксперты-генетики точно установили, что именно его сперма обнаружена на месте всех происшествий. Он бы опротестовал выводы экспертов, но не знает как.