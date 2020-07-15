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В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом 

РИА Новости 1 час назад
В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Москве за сутки умерли 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Общее число жертв в столице достигло 4258.
Всего за время пандемии в России выявили около 746 тысяч случаев заболевания COVID-19, 11 770 тысяч человек умерли, более 523 тысяч выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — 321 тысяча — приходится на Москву. При этом более 167 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Происшествия , Москва
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