Акушеры-гинекологи торговали детьми 

Четверо акушеров-гинекологов могут быть арестованы по делу о торговле младенцами. Об этом в пресс-службе Басманного районного суда Москвы сообщили ТАСС.

В январе, как сообщал «Рамблер», в одной из квартир в поселке ВНИИССОК Московской области был обнаружен мертвым новорожденный ребенок. Согласно предварительной информации, он скончался в результате синдрома внезапной смерти новорожденного.

Следственный отдел по Одинцову управления Следственного комитета (СК) России по Московской области возбудил по данному факту уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми». Некоторое время спустя дело было передано в центральный аппарат СК.

Вчера четверо фигурантов дела были арестованы. Сегодня СК ходатайствовал перед Басманным судом о заключении под стражу еще четверых обвиняемых — акушеров-гинекологов.