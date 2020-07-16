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Акушеры-гинекологи торговали детьми 

Артём Кульша и ещё 5 56 минут назад
Акушеры-гинекологи торговали детьми
Фото: Рамблер
Четверо акушеров-гинекологов могут быть арестованы по делу о торговле младенцами. Об этом в пресс-службе Басманного районного суда Москвы сообщили ТАСС.
В январе, как сообщал «Рамблер», в одной из квартир в поселке ВНИИССОК Московской области был обнаружен мертвым новорожденный ребенок. Согласно предварительной информации, он скончался в результате синдрома внезапной смерти новорожденного.
Следственный отдел по Одинцову управления Следственного комитета (СК) России по Московской области возбудил по данному факту уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми». Некоторое время спустя дело было передано в центральный аппарат СК.
Вчера четверо фигурантов дела были арестованы. Сегодня СК ходатайствовал перед Басманным судом о заключении под стражу еще четверых обвиняемых — акушеров-гинекологов.
«Следствие ходатайствует об избрании ареста в отношении каждого из обвиняемых до 14 сентября», — сообщили в пресс-службе суда, добавив, что, помимо врачей, в деле фигурируют генеральный директор центра по суррогатному материнству и переводчик.
Комментарии
Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
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