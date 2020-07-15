Охранник магазина отправил покупателя в нокаут

Охранник краснодарской «Пятерочки» с одного удара нокаутировал слишком шумного покупателя, который был недоволен медленным обслуживанием, сообщает Telegram-канал «Подъём»

На записи, опубликованной журналистами запечатлена перепалка двух мужчин. Покупатель на повышенных тонах раскритиковал работу сотрудников магазина, которые, по всей видимости, потребовали от него соблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

«Завтра команда придёт, чтобы люди были на четвереньках, ведь коронавирус на высоту поднимается. Надо людей на четвереньки поставить, чтобы за 12 рублей пробить газировку», — негодует мужчина.

При этом разгневанный покупатель обратил внимание на расслабленную позу слушающего его охранника. Мужчина сравнил секьюрити с «быком», потребовал от него «встать нормально» и специально задел его бутылкой с напитком. Охранник в ответ один раз ударил оппонента по лицу, отправив его в глубокий нокаут.

«Все нормально», — заявил секьюрити на взволнованные вздохи своих коллег.

По данным журналистов, в результате пострадавшему понадобилась помощь медиков. Приехавшая на место происшествия «скорая» госпитализировала покупателя. Его текущее состояние не известно.