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Пьяный россиянин убил школьницу после неудачной попытки изнасилования

Lenta.ruиещё 1
8 часов назад
Комментарии12
Житель Майкопа убил 16-летнюю школьницу после неудачной попытки изнасилования. Об этом сообщается на YouTube-канале Следственного комитета Российской Федерации.
Россиянин убил школьницу после попытки изнасилования
Фото: ТАССТАСС
По данным ведомства, адыгеец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на несовершеннолетнюю девушку прямо на улице. После того, как он не смог ее изнасиловать, преступник задушил школьницу рыболовной сетью и скрылся. Мужчина забрал с собой два телефона и смарт-браслет жертвы.
Убийце было предъявлено обвинение по статьям «убийство» и разбой». Суд приговорил его к пожизненному сроку.
Ранее суд в Чувашии приговорил к девяти годам и трем месяцам 40-летнего местного жителя за неоднократные изнасилования восьмилетней падчерицы и систематические избиения ее матери. Судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Его вину подтвердили показания потерпевшей и свидетелей, а также выводы судебных экспертиз.
Комментарии12
Происшествия,Изнасилование,Майкоп
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