Россиянин убил школьницу после попытки изнасилования

По данным ведомства, адыгеец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на несовершеннолетнюю девушку прямо на улице. После того, как он не смог ее изнасиловать, преступник задушил школьницу рыболовной сетью и скрылся. Мужчина забрал с собой два телефона и смарт-браслет жертвы.