Замглавы «Почты России» отправили под домашний арест

Все новости на карте

Чертановский суд Москвы заключил под домашний арест заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании «Почта России» Сергея Емельченкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, до 13 сентября.

«Выслушав мнения сторон, суд пришел к выводу о том, что ходатайство следствия о домашнем аресте составлено с соблюдением норм действующего законодательства, и постановил назначить ему эту меру пресечения до 13 сентября», — передает ТАСС решение судьи Юлии Черниковой.

Напомним, Емельченкову было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий. В обвинительном заключении говорится, что Емельченков причинил ущерб «Почте России» на 67 млн рублей. Вины своей он не признает.

СМИ сообщали, что Емельченков был задержан по подозрению в картельном сговоре.