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Житель Адыгеи получил пожизненный срок за убийство школьницы 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Россиянин получил пожизненный срок за убийство школьницы
Фото: РИА Новости
Жителя Адыгеи приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство 16-летней школьницы в мае 2019 года в Майкопе, сообщается на сайте ГП РФ.
Девушка пропала в конце мая прошлого года: вышла из лицея №34 в Майкопе, и больше ее никто не видел. Масштабные поиски, в которых наряду с силовиками участвовали более 200 волонтеров, результата не дали. Новая информация о судьбе пропавшей появилась только в ноябре минувшего года, когда региональный главк СК РФ объявил о задержании предполагаемого убийцы, 47-летнего местного жителя, а также о том, что тот начал давать признательные показания.
"Верховный суд Республики Адыгея вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя города Майкопа. Он признан виновным в совершении преступлений … покушение на изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния несовершеннолетней … убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием … кража … Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в сообщении.
Установлено, что днем 24 мая 2019 года мужчина в безлюдном месте на берегу реки Белая в Майкопе напал на 16-летнюю школьницу, чтобы ее изнасиловать. Позже, опасаясь наказания за преступление, мужчина задушил девушку и похитил ее имущество.
Уточняется, что найти и задержать преступника полицейские смогли благодаря телефону погибшей девушки.
Приговор в законную силу не вступил.
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Происшествия , Криминал , СКР , Республика Адыгея
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