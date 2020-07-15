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Спасатели вытащили тело мужчины из реки в Петербурге 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
В Петербурге мужчина утонул в реке Смоленка
Фото: 78.mchs.gov.ru
В реке Смоленка Санкт-Петербурга обнаружено тело мужчины. О мужчине в воде спасателям сообщили очевидцы.
Спасатели прибыли в 15:41 спустя шесть минут после вызова. К этому моменту мужчина уже утонул, сообщила РИА Новости пресс-служба городского ГУ МЧС. Инцидент произошёл у набережной реки Смоленка, 5. Обстоятельства происшествия уточняются.
Река Смоленка разделяет Васильевский остров и остров Декабристов. Купаться в ней запрещено.
Ранее мужчина и двое его сыновей утонули в Оби в Новосибирске, спасая купавшуюся в неположенном месте 12-летнюю девочку. По предварительным данным, все они были членами одной семьи. Трагедия произошла в районе улицы Обская около половины пятого вечера. В МЧС поступило сообщение, что в реке тонет ребёнок. До приезда спасателей к ней на помощь кинулись мужчины 1970 и 1998 годов рождения и подросток 2006 года рождения. Девочка была спасена, а трёх человек унесло течением, писал NEWS.ru.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Санкт-Петербург
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