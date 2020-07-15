Экс-журналиста РБК обвинили в изнасиловании

Корреспондент издания «Медиазона» Полина Глухова в Twitter обвинила бывшего журналиста принадлежащего Григорию Березкину РБК Илью Немченко в изнасиловании. Сам мужчина эти слова опроверг.

По словам Глуховой, в 2015 году, на первом курсе университета, она встречалась с Немченко, однако их отношения продлились около двух недель. На новогодней вечеринке молодые люди встретились, на тот момент они уже расстались. Полина отметила, что тогда «напилась до соплей», Илья же алкоголя не употреблял.

«Помню все отрывками. Мы сидим в ванной комнате, я реву и говорю Илье, как мама меня не понимает, никто меня не понимает, мне плохо», — рассказала Глухова. Далее она описала, как лежала в ванной и видела, что парень пытается заняться с ней сексом. «Но выходит с трудом, потому что я лежу, как труп. Потом он уходит, оставляя меня на полу в ванной с расстегнутыми штанами», — заявила Полина.

После этого девушка пошла в спальню, куда пришел и Немченко. «Единственное, что я помню — мне больно, я истерично смеюсь, а Илья просит меня быть потише», — описала журналистка. Она добавила, что после произошедшего ее жизнь разделилась на до и после. Осознание того, что ее изнасиловали, к девушке, по ее словам, пришло через два года. «С тех пор, все эти пять с половиной лет я нахожусь в депрессии. Последние полгода мне стало намного легче — я начала пить таблетки. Последние четыре года я занимаюсь с психологами или психотерапевтами», — поделилась Глухова.

Немченко слова корреспондентки опроверг и заявил, что Полина сама начала общаться с ним на той вечеринке, хотя он был против. Также он отметил, что девушка настаивала и лезла целоваться. «Около полутора часов я говорил "нет" и пытался прекратить общение. Но Полина начала плакать, и мы заперлись в ванной, чтобы поговорить», — вспомнил он. Илья отметил, что в том разговоре Глухова обвинила его в том, что они расстались. «Полина продолжала лезть целоваться и раздевать меня. После ее слов я подумал, что у нее тоже есть ко мне чувства, и я ответил взаимностью. Мы попытались заняться сексом в ванной», — заявил журналист.

У пары ничего не получилось, девушка оставалась лежать в ванной. «Я пытался поднять ее. Когда это получилось сделать, мы пошли в комнату спать», — рассказал Немченко. В комнате они занялись сексом. «На следующий день весь университет знал историю Полины, на меня смотрели как на врага и осуждали», — отметил он. Немченко подчеркнул, что не считает правильным вступать в связь с пьяным человеком, однако заметил, что секс у них был по обоюдному желанию.

13 и 14 июля десятки женщин опубликовали в русскоязычном Twitter рассказы об абьюзе и домогательствах со стороны мужчин. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ.