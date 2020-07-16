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Суд признал законным арест Сергея Фургала 

ТАСС и ещё 17 31 минуту назад
Мосгорсуд в четверг признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент ТАСС.
"Жалобу защиты на избрание Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения", — огласила решение судья.
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Фургал принял участие в заседании в режиме видео-конференц-связи из СИЗО. В перерыве он произнес философский монолог, назвав изолятор "местом с плохой аурой", а себя — "обезьянкой в клетке".
"Сейчас всем интересно, все смотрят, чем это закончится. Но пройдет немного времени, появится новый повод, и всем станет уже не интересно", — сказал Фургал.
Губернатор также посетовал на то, что администрация СИЗО не доставляет ему передачи.
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Происшествия , Видео , Криминал , Сергей Фургал , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Хабаровский Край
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