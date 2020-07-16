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"Жалобу защиты на избрание Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения", — огласила решение судья.

Фургал принял участие в заседании в режиме видео-конференц-связи из СИЗО . В перерыве он произнес философский монолог, назвав изолятор "местом с плохой аурой", а себя — "обезьянкой в клетке".

"Сейчас всем интересно, все смотрят, чем это закончится. Но пройдет немного времени, появится новый повод, и всем станет уже не интересно", — сказал Фургал.

Губернатор также посетовал на то, что администрация СИЗО не доставляет ему передачи.