Соколов, как сообщал «Рамблер», — бывший доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Осенью 2019 года он застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко из охотничьего карабина, расчленил ее труп ножовкой, кухонными ножами и топором, сделал попытку избавиться от частей тела, но был изобличен и обвинен в убийстве.

В настоящее время суд рассматривает уголовное дело в отношении Соколова. В ходе сегодняшнего заседания историк эмоционально выразил протест и возмущение адвокату потерпевшей стороны, процитировавшему чьи-то слова о зверском избиении, которому тот подверг Ещенко.

«Это чудовищная клевета, которая распространялась моими врагами как часть психотравмирующего воздействия, которое с начала 2018 года обрушилось на меня и Анастасию и стало причиной всех этих страшных событий!» — заявил Соколов.

По его словам, в 2018-м преступная группа Понасенкова организовала его травлю, устраивала провокации на лекциях, расписывала оскорбительными надписями парадную дома, в котором он жил, взламывала почту Ещенко, угрожала ему, сознательно ломала его жизнь и добивались того, что произошло.