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«Чудовищная клевета»: Соколов закатил истерику в суде 

Артём Кульша 40 минут назад
Историк Олег Соколов убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко в результате психотравмирующего воздействия со стороны преступной группы историка Евгения Понасенкова. Об этом, как сообщает телеграм-канал Life Shot, заявил сам Соколов.
Соколов, как сообщал «Рамблер», — бывший доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Осенью 2019 года он застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко из охотничьего карабина, расчленил ее труп ножовкой, кухонными ножами и топором, сделал попытку избавиться от частей тела, но был изобличен и обвинен в убийстве.
В настоящее время суд рассматривает уголовное дело в отношении Соколова. В ходе сегодняшнего заседания историк эмоционально выразил протест и возмущение адвокату потерпевшей стороны, процитировавшему чьи-то слова о зверском избиении, которому тот подверг Ещенко.
«Это чудовищная клевета, которая распространялась моими врагами как часть психотравмирующего воздействия, которое с начала 2018 года обрушилось на меня и Анастасию и стало причиной всех этих страшных событий!» — заявил Соколов.
По его словам, в 2018-м преступная группа Понасенкова организовала его травлю, устраивала провокации на лекциях, расписывала оскорбительными надписями парадную дома, в котором он жил, взламывала почту Ещенко, угрожала ему, сознательно ломала его жизнь и добивались того, что произошло.
«Неужели вам как адвокату не стыдно подобные цитаты приводить?!» — задался историк вопросом.
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Происшествия , Видео , Евгений Понасенков , Олег Соколов
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